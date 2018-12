Vene pank andis Prantsusmaa äärmusparteile laenu. Siis hakkasid sündima imelikud asjad

Kas see firma ka tegelikult omab laenu, seda soovivad Venemaa kohtud teada. Venemaa hoiuste tagamise agentuur läks 2016. aastal Moskva arbitraažikohtusse väitega, et First Czechi poollt päevi enne kokkukukkumist tehtud tehingud on ebaseaduslikud. Agentuur soovib, et varad läheksid panga tegevuse lõpetanud Vene võimude kätte.

Partei varalaekuri sõnul kontakteerus ta siis kui Aviazapchast üritas parteilt intressimakseid saada Venemaa võimudega. Nüüd saadab ta intressimaksed preili Romanovale, kelle juures on raha notarideposiidis seni kuni tuleb lõplik Venemaa kohtuotsus, kellele raha peaks minema.

Kui de Sait Justi käest küsiti, et kas Aviazapchastil oli sidemed Venemaa sõjaväeluurega, ütles ta, et Venemaal on kõik endised KGB ohvitserid. „Iga viimane kui üks,“ lausus ta.

Venemaa politsei arreteeris panga asepresidendi, kes töötas pangas vaid kaks nädalat, kuid vastutas varade müügi eest. Teda süüdistati finantspettuses. Oma sõnul ei teinud ta midagi valesti.