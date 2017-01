Täna peatas Venemaa piirivalve Soome-Vene piiril igapäevaseid Helsingi-Peterburi liinireise teinud Lux Expressi bussid, teatas ettevõte.

"Esialgseks põhjenduseks tõid Venemaa ametivõimud ettevõtte rahvusvaheliste vedude litsentsi erakorralise kehtivuse peatamise seni täpsustamata põhjustel," teatas Lux Express.

Täna Helsingist väljunud Lux Expressi bussides oli kokku 270 reisijat, peamiselt Venemaa kodanikud. Ettevõtte teatel otsitakse reisijatele võimalikult kiiresti asendusreis ja toimetatakse nad sihtkohta esimesel võimalusel.

Lux Expressi müügijuhi Sander Lõhmuse sõnul puudub ettevõttel veel täpne info busside peatamise põhjuste kohta. "Meile teadaolevalt ei ole Lux Expressil Venemaal bussiteenuse osutamiseks hetkel ühtki takistust - liiniluba on olemas ja selle väidetav puudumine või tühistamine tuli meile täieliku üllatusena," ütles Lõhmus ettevõtte pressiteate vahendusel.

"Meil on sügavalt kahju ebamugavuste ja tekkinud segaduse pärast. Praegu tegeleme probleemi põhjuste väljaselgitamisega, kuid täiendav piletite müük sel liinil on suletud kuni 9. jaanuarini. Soovitame reisijatel, kel on planeeritud lähiajal reis Lux Expressiga Venemaale, hoida end kursis värskema infoga meie kodulehe või sotsiaalmeediakanalite kaudu," lisas Lõhmus.

Lõhmuse sõnul teeb olukorra kiire lahendamise keeruliseks asjaolu, et Venemaal on riigipühad. “Praegu ei ole meil õnnestunud Venemaa ametnikelt ametlikku selgitust või vastust oma päringutele saada. Kunagi varem ei ole meil selliseid probleeme tekkinud," ütles ta.

Lux Express teenindab Helsingi-Peterburi marsruudil kolm väljumist päevas.

Ettevõtte infojuhi Marina Bachmanni sõnul on probleem vaid Helsingi-Peterburi liiniga. Kõik teised Lux Expressi liinid sõidavad Venemaale graafiku kohaselt.