Vene raha maaletooja: elamisloa andmine investeeringu vastu on motiveeriv, aga välismaalane pangakontot siin ikka avada ei saa

Peamiselt Venemaa kodanike investeeringuid vahendava Zenith Family Office partner Kristel Meos ütleb, et suurinvestori elamisluba on Eesti jaoks win-win-olukord, aga siiski on siin lahendusi vajavaid murekohti.

"Miljon eurot on suur summa, mida keegi niisama investeerima ei hakka ja elamisluba on selleks hea motivatsioon. See on Eesti jaoks win-win-olukord, mis annab võimaluse saada väliskapitali. Teiseks saab isik elamisloa, millel on omaette väärtus, sest suurinvestoril ei pea olema Eestis tegelikku elukohta ja puudub kohustus registreerida elukoht Eesti rahvastikuregistris," rääkis Kristel Meos.

"Samas tuleks lahendada mõned murekohad. Esiteks ei ole suurinvestori elamisluba kuigi palju turundatud. Kui seda oleks rohkem tehtud, oleks ka taotluste arv suurem. Teine probleem on see, et Eestis ei saa välismaalased, ei idast ega läänest, avada siin pangakontosid. Selles mõttes on Eesti pannud ennast lukku. See on väga konkreetne piirang, mis seab meid halba valgusesse, võrreldes teiste riikide investeerimiskeskkondadega."

