Vene rahandusministeerium sirutab riigilaenu obligatsioonidega käe rahva „padjaaluse“ raha järele

Venemaa rahandusministeerium loodab, et inimesed ostavad föderaallaenu obligatsioone raha eest, mis ei ole pangaarvetel, teatas esmaspäeval Sotšis toimuval foorumil rahandusminister Anton Siluanov.

„Loomulikult tahaksime me, et need oleksid ressursid, mis ei ole veel pangandussüsteemis, niinimetatud padjaalune raha,“ ütles Siluanov Lenta.ru vahendusel.

Siluanov teatas, obligatsiooni kupong saab olema pidevalt suurenev – mida kauem inimene föderaallaenu obligatsiooni omab, seda suurem on selle tulusus.

Kupong määratakse kindlaks, lähtudes väärtpaberi tulususest emissioonipäeval. See tähendab, et praegustes tingimustes on esimesel aastal tulusus 7,5 protsenti ja kolmandal aastal 10,5 protsenti, täpsustas Venemaa rahandusministeeriumi riigivõla osakonna juhataja Konstantin Võškovski. Nii on kolme aasta keskmine määr 8,5 protsenti.

Obligatsioonid antakse välja kolmeks aastaks, väljamaksega iga poole aasta järel. Väärtpaberite ennetähtaegne kustutamine ilma tulusust kaotamata saab võimalikuks ühe aasta möödudes, teatas Siluanov. Emissiooni suurus 2017. aastal on 20-30 miljardit rubla (324-487 miljonit eurot).

Varem teatas Siluanov kavatsusest emiteerida „rahvaobligatsioonid“ aprillis.