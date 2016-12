Vene riiklik tuumaenergiaettevõte Rosatom on huvitatud osalusest Prantsusmaa firma Areva jagamisel tekkivates ettevõtetes - kui vaid Prantsuse valitsus seda lubaks, ütles Rosatomi esindaja Reutersile.

Parasjagu restruktureeritav Areva kuulub 87% ulatuses riigile. Restruktureerimisplaani kohaselt müüakse tuumajaamade ehitusega tegelev osa Arevast ehk Areva NP riiklikule energiafirmale EDF, aga tuumakütuse osakonnast saab eraldi ettevõte esialgse nimega Areva NewCo.

Areva, EDF ja valitsus otsivad mõlemale ettevõttele vähemusosanikke, teatas Reuters. Praegu on investorid teinud 10% osaluse eest Areva NewCos poole miljardi euroni küündiva pakkumise ning läbi räägitakse teiste seas Jaapani konglomeraadi Mitsubishi ja Hiina tuumaenergiafirma CNNC-ga.

Rosatomi Lääne-Euroopa haru juhi Andrei Roždestvini sõnul on Rosatom huvitatud osalusest kas emmas-kummas või mõlemas. "Me ei välista seda. Kui see Arevat aitab, võime seda kaaluda," ütles ta. "Oleme sellest rääkinud, aga paistab, et riik ei ole mitte eriti huvitatud."

Roždestvini sõnul räägitakse küll Hiina ja Jaapani rahastajatega, kuid mitte venelastega. "See teeb meid murelikuks," ütles ta, lisades, et Rosatomil on Arevaga mitu koostööprojekti ning seetõttu huvitab ettevõtet, mis partnerist saab.

"Otse loomulikult üritame, kui vähegi võimalik, olukorra lahendamises osaleda," märkis Roždestvin.

Prantsusmaa-Venemaa suhted on madalseisus alates Venemaa invasioonist Ukrainasse 2014. aastal ning Moskva tänavune tegutsemine Süürias pole suhete parandamisele just kaasa aidanud.

Hiljuti keeldus Prantsuse president Francois Hollande Pariisi püstitatud õigeusu kiriku avamisel osalemisest. Presidendivalimiste üks kandidaat Francois Fillon on aga rääkinud suhete parandamisest Venemaaga.