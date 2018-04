Vene tankitehas on maksejõuetuse äärel

Isegi Vene riigi omandus ei aidanud Kurganmašzavodi tankitehast maksejõuetuse vältimisel.

Tankitootja on maksejõuetuse äärel, kirjutab Handelsblatt.

Venemaa riigi sõjatööstuse valdusfirma Rocteci juht Sergei Tšemesov palus vene valituselt luba sulgeda Kurganmašzavodi tehas.

Läinud aastane Vene riigi tellimuse täitmine tõi ettevõttel seitsme miljardi rubla ehk ligi saja miljoni eurose kahjumi. Ettevõte ei suutnud kinni pidada välismaiste eksporttellimuste tähtaegadest. Samuti ei suuda ettevõte täita tänavust Venemaa tellimust.

1950. aastal asutatud tehas tootis algul raskekraanasid. Kuid õige pea hakkas Uraali linnas Kurganis asuv tehas tootma soomukeid BMP-1, seejärel BMP-2 ja BMP-3.

Viimast on eksporditud enam kui 30 riiki, sealhulgas Alžeeriasse, Kuveiti, Lõuna-Koreasse, Araabia Ühendemiraatidesse ja Küprosele.

Kuigi tehast peetakse strateegiliselt oluliseks, oli see alates 2005. aastast oligarh Mihhail Bolotini omanduses. Et aga viimastel aastatel on ettevõttel raskused, läks see 2017. aastal Rosteci juhtida. Selle sammu selge eesmärk oli vältida ettevõtte hävingut.

Nähes üüratut võlakuhilat otsustas Rosteci juht Šemezov teisiti ja kirjutas sellest kaitseminister Dmitri Rogosinile. Ettevõtte olukord on lootusetu.