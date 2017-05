Vene transiit Lätis võib juunist oluliselt kukkuda

Läti raudtee ja Riia sadama kaubaveokäive pole tänavu oluliselt vähenenud, näitab statistika. Kuigi eksperdid prognoosivad Läti kaudu kulgeva Vene transiidi kahanemist, pole Lätis selle kohta ametlikku teavet, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

Riia sadama juhatuse esimees ja aselinnapea Andris Ameriks ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et projektist Nord Stream 2 keeldumise mõju Läti transiidile näitab vaid aeg.

Vastuolulist teavet, mis Lätit läbiva Vene transiidiga õieti toimub, on viimasel ajal olnud palju. Kui valitsus otsustas, et Läti ehk Ventspilsi sadam jääb projektist Nord Stream 2 kõrvale, tõttas staarpoliitik ning Ventspilsi sadama juhatuse esimees ja linnapea de facto Aivars Lembergs ütlema, et Venemaa vähendab nüüd Läti transiiti 40 protsenti. Peaminister Maris Kućinskis teatas seepeale, et tal sellist teavet pole.

"Oleme mõnelt Riia sadama stividorilt saanud teateid, et Vene raudtee vähendab neile vedudeks eraldatud vagunite plaani. Jutt käib veodokumendist. Juuni algul näeme, millised on tegelikud numbrid kaubaveo kohta mais ja seejärel saame oma seisukoha kujundada. Mingit ametlikku teadet kaubavedude muudatuste kohta meil pole. Pole ka teavet, et raudteed hakatakse remontima või üles võtma. Ootame konkreeseid fakte, enne kui teha järeldusi," kommenteeris Riia abilinnapea, Riia sadama juhatuse esimees Andris Ameriks.

