Vene veebitrollid aitasid Facebooki abil Trumpil USA presidendiks tõusta

Donald Trumpile tõid USA presidendirallis otsustava võidu kaks osariiki - Michigan ja Wisconsin. Sealseid tähtsaid demograafilisi gruppe kallutasid kindlas suunas aga Vene veebitrollid, kes saavutasid selle Facebooki postituste ja reklaamide abil, selgitab CNN.

Venelaste saadetud sõnumite eesmärk oli eri gruppide koostööd rikkuda, mis toimus väidetavalt muuhulgas muslimivastaste sõnumite abil.

Mõjutajate peamine "sihtgrupp" olid aga inimesed, kes nõustusid Trumpi karmi hoiakuga immigrantide suhtes ja üleskutsetega keelata muslimitel USA-sse sisenemast.

Seni jäi ebaselgeks, et milliseid USA piirkondi venelased Facebooki teel mõjutasid. Nüüd on siis asi selgem. Michigan on ka osariik, kus Trump kõige napimalt võidule pääses.

Facebooki esindajad aitavad USA kongressi määratud uurimisgruppi sellega, et edastasid neile enam kui 3000 veebireklaami, mis on usutavasti presidendivalimiste perioodil Vene trollide poolt tellitud.

"Kõik siin kannab Venemaa tavalist käekirja – kombinatsioon kübertegevusest, propagandast, sotsiaalmeediapostitustest ja kinnimakstud sisust," selgitab senaator John Cornyn. "Nii et me näeme siin ainult jäämäe veepealset osa!"