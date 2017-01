Vene valitsus loodab, et sanktsioonisõda Venemaa ja Lääne vahel lõpeb juba sel aastal. Arvatakse, et sanktsioonide vastastikune tühistamine toob taas lääne toidu vene kaubalettidele ja annab vene firmadele juurdepääsu lääne krediitidele, vahendab Aktuaalne Kaamera.

"On tulnud vist aeg, et aru saada - sanktsioonid või vastusanktsioonid lõppevad varsti. Igal juhul mina oma töös, samuti põllumajandusminister ja majandusminister, lähtume sellest, et sanktsioonid tühistatakse," ütles Vene asepeaminister Igor Šuvalov.

Esimest korda kõlas ka konkreetne tähtaeg - selle aasta lõpp. Siis avatakse vene turg lääne toiduainetele. Vene kompaniid aga võivad saada odavaid lääne krediite.

Endine rahandusminister Aleksei Kudrin märkis, et madala naftahinnaga ja ilma odava rahastamiseta võib vene majandus küll ellu jääda, kuid mitte areneda. Praegune rahandusminister tunnistab, et riigieelarve täitmine vaid maksudega läheb üha raskemaks.

"Me näeme täna, et otsene maksukoormus ärile, majandusele on päris suur. Tegemist on eeskätt koormusega palgafondile," kommenteeris Venemaa rahandusminister Anton Siluanov.