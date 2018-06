Venelasest taksokuninga vahistamine tekitas New Yorgis ühe veidra buumikese

USA mitmete linnade taksodes on kasutuses sertifikaadid ehk „taxi medallionid". New Yorgis antakse neid kollastele taksodele, et nende juhid võiks teenust pakkuda. Hiljuti müüdi neid samu sertifikaate kümnete miljonite eest. Need kuulusid hiljuti süüdi mõistetud Jevgeni Freidmanile. Nende eest maksti isegi üle 24 miljoni dollari, kirjutavad USA väljaanded.

„Medaljonid" müüdi oksjonil pärast seda, kui 47-aastane Venemaa kodanik tunnistas end süüdi 5 miljoni dollarilises maksupettuses. Oksjonil müüdi kokku 139 litsentsi. Friedmani kutsuti kunagi taksokuningaks ning ta vedas taksode sertifitseerimise äri koos Donald Trumpi personaalse advokaadi Michael Coheniga. Friedman tegi uurijatega tehingu, et on nõus neid seoses Coheniga aitama. Ilma selle kokkuleppeta oleks ta läinud kohtu ette nelja erineva juhtumiga, mis oleks võinud ta 25 aastaks trellide taha saata. 2009. kuni 2014. aastani kasvas sertifikaatide hind enam kui miljonile dollarile tükist. Siis tulid Uber, Lyft ja teised sõidujagajad ning nende hind kukkus kolinal. Täna on sõidujagajaid juba rohkemgi kui tavataksosid. Freidman tunnistas end süüdi ühes asjas, et ta hiilis kõrvale 50 000 dollari ulatuses maksude maksmisest. Ta saab 5-aastase tingimisi vanglakaristuse.