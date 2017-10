Venelastele odava rämpstoidu pakkumine tegi siberlase miljardäriks

Denis Shtengelov teab, et venelased armastavad rämpstoitu, iseäranis majanduslanguse ajal.

Tänu kasvanud müügile kerkis tema varandus miljardi dollarini.

Tema firma KDV Group kasutas ära Venemaa majanduslangust ja suurt inflatsiooni ning rahva armastust snäkkide järgi.

„Shtengelov kasutas ära majanduslanguse aega äri tugevdamiseks ja laienemiseks,“ ütles Moskvas asuva Walnut Capitali tegevpartner Artem Motornõi, kes nõustas ärimehel juunis maiustusetootja ostmist Uljanovskis. „Jaekaupmehed tahavad teenida täiendavat marginaali müües kvaliteetseid optimaalse hinnaga tooteid suures mahus. KDV annab selle võimaluse.“

45-aastase Shtengelovi rikkus on Bloombergi miljardäride arvutuste kohaselt veidi üle miljardi dollari. Ta asutas KDV 1997. aastal ja laiendas selle 350 snäki tootmiseks 20 eri kaubamärgi all.

Alates 2013. aastast enne kui nafta odavnes ning USA ja EL kestestasid Venemaale sanktsioonid ja Venemaa president Vladimir Putin vastas sanktsioonidele toiduimpordikeeluga, on ettevõtte käive enam kui kahekordistunud ja ulatub 95 miljardi rubla ehk 1,6 miljardi dollarini. Sanktsioonid kehtivad neljandat aastat.

Shtengelov oli üks nendest vene ärimeestest, kes teenis rubla 45 protsendiselt odavnemiselt, mis ajas üles importtoorainete nagu kakao kallinemiselt. Šokolaad muutus nii kallis, et venelased eelistasid muid maiustusi, kirjutab Bloomberg.

Tema äri algas Nõukogude Liidu lagunemise järel kui ta müüs vanatädidele päikeselille seemneid, kes röstisid neid ja müüsid Tomski tänavatel. Ta töötles ka päevalilleseemned õliks ja vahetas selle kommide vastu.

Ärimees kasutas kriisi, et osta üles kogu tarneahel alates piimafarmidest kuni šokolaadi- ja küpsisetehasteni.

Kui Venemaal tipnes inflatsioon kaks aastat tagasi 17 protsendi lähedal, siis KDV küsis snäkikilo eest konkurentidest 24 protsenti vähem, teatas turuuuringufirma Nielsen Russia.

KDVl on Venemaal 11 tehast, mis toodavad üle 500 000 tonni snäkke, mida müüakse kogu Venemaal ja eksporditakse ka Valgevenesse ja Aserbaidžani.

Mullu oli KDV suuruselt teine snäkimüüja Venemaal, jäädes maha vaid Frito-Lay snäkkide müüjast.

Kuigi Venemaa majandus paraneb ja tarbijakulutused on tõusuteel, on ikkagi Nielseni poolt teises kvartalis küsitletud iga kolmas venelane vähendanud võrreldes läinud aastaga kulutusi tarbimisele. Enam kui pooled kinnitasid, et nad on hakanud ostma odavamaid brände.