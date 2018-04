Venemaa ametlik ajaleht väitis, et Fortumi juhatuses on Soome kaitseminister ja „poliitilise politsei esindaja”

Soome riigiettevõte Fortum teatas, et kavatseb pöörduda kohtusse Venemaal ilmunud ebaõigete teadete korrigeerimiseks. Fortumi teatel on jutt eelmisel nädalal Venemaa ametlikus ajalehes Rossiiskaja Gazetas ilmunud arvamusartiklist.

„Selle sisu põhineb mitmetes mitteametlikes internetiväljaannetes ilmunud valdavas osas vigastel ja sisult värvikamaks muudetud lugudel. Nende internetiväljaannete ärimudel on avaldada tasulisi artikleid ja lood ei ole tavalise ajakirjandusliku sisuga. Me ei tea, milline osapool on lugude algataja, aga sisust ja ajastusest võib järeldada, et lood on seotud meie käimas oleva Uniperi pakkumise ametliku heakskiitmisega,” teatati Fortumi kommunikatsiooniüksusest ajalehele Helsingin Sanomat.

Fortum üritab seega algset internetiväljaannet kohtusse kaevata.

Rossiiskaja Gazeta valeväidete hulka kuulub muu hulgas ka see, et Fortumi juhatuse esimees on Soome kaitseminister. Tegelikkuses on Fortumi juhatuse esimees Neste tegevjuht Matti Lievonen.

Lisaks sellele teatas Rossiiskaja Gazeta, et Fortumi juhatusse kuulub „Soome poliitilise politsei esindaja”. Fortumi juhatuse kaheksast liikmest viis on Soome kodanikud, kelle kõigi taust on ettevõtlusmaailmas.