Venemaa autosalong üritas 55 bitcoini eest Bentleyt müüa

Krasnojarski autosalong avaldas internetis kuulutuse, milles müüdi BentleyFlying Spuri 55 bitcoini eest.

Bitcoini hind on Coindeski andmetel täna 16 841,38 dollarit, mis teeb pakutavaks hinnaks 926 255 dollarit.

Pärast kuulutuse leidmist alustas prokuratuur kontrolli, mille tulemusena selgus, et autosalongi juhtkond otsustas auto krüptovaluuta eest müüa, et ostjate nõudlust suurendada, vahendab PBK prokuratuuri teadet. Uurijad ei suutnud tuvastada, kas Bentley õnnestus bitcoinide eest müüa, kuid salongi direktorile tehti hoiatus.

Lisaks käskis prokuratuur müügikuulutuse eemaldada.

Krasnojarski krai prokuratuur toob välja, et Venemaa seaduste kohaselt peavad rahalised kohustused olema väljendatud seaduslikes maksevahendites, milleks Venemaa territooriumil on rubla.

Prokuratuur toob oma teates välja, et krüptovaluuta väljalaskmine ja kasutamine on detsentraliseeritud, seda ei saa reguleerida, selle käivet ei kontrollita ega maksustata. Lisaks märgitakse, et bitcoine ning teisi krüptovaluutasid kasutatakse nende anonüümsuse tõttu varimajanduses ning samuti legaliseeritakse nende kaudu kuritegevuse teel saadud raha.