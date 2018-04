Venemaa autotööstuse lipulaev suutis esimest korda üle aastate kasumit teenida

Ettevõte teatas, et esimess kvartalis kasvas müük nende peamisel turul Venemaal 79 114 autoni ehk 29% ning turuosa kerkis protsendipunkti võrra 20,1 protsendini.

Riiklik tugi aitab suurendada ka ettevõtte eksporti, mis kasvas I kvartalis 25,1% 7861 autoni. Riigilt sai AvtoVAZ eelmisel aastal toetust 19 miljardit rubla. Seda on 10% rohkem kui aasta varem.

Ees ootavad mitmed riskid

Ettevõtte juht Nicolas Maure teatas majandustulemuste kommentaaris, et praegusel hetkel ei maksa tulemusi siiski üle hinnata. „Olen tänulik meie aktsionäridele ettevõtte rekapitaliseerimisse panustamise eest. Pean aga toonitama, et on mitmeid riske, mis edaspidi meie tulemusi võivad mõjutada,“ lausus ta, tuues välja rubla nõrgenemise mis võib negatiivselt Venemaa autoturgu ning AvtoVAZi mõjutada. Maure kinnitas, et neil on plaan senist kõrget 86% lokalisatsioonimäära hoida ning jätkata nii kulude optimeerimist kui Lada mudelite arendust.

Bespalov kinnitas Vedomostile, et valuutariskid on AvtoVAZil tõepoolest suured. Nii on uute mudelite, eelkõige Vesta lokaliseerimismäär ehk kodumaiste koosteosade määr madalam kui Lada autodel keskmiselt. Rubla kursi languse tõttu tõstab AvoVAZ 1. maist sõidukite keskmist hinda 1-2%.

Maure kinnitas märtsis Vedomostile, et aasta kokkuvõttes loodetakse uuesti kasumisse jõuda kolme aasta jooksu. Bespalovi hinnangul võib ettevõte juhul, kui mingeid uusi vapustusi ei tule, aasta kokkuvõttes puhaskasumiga lõpetada juba 2018. aastal.

Selle aasta 1.juunist hakkab AvtoVAZi juhtima seni Renault Rumeenia üksust ohjanud Yves Caracatzanis. Senine juhatuse esimees Nicolas Maure on kinnitatud Renault vanemaks asepresidendiks ning Euraasia regiooni juhiks.