Venemaa autotööstuse lipulaeva sõidukid saavad esmakordselt kaugjuhtimise süsteemi

Järgmisel aastal tuleb idanaabri autotööstuse lipulaeva AvtoVAZi toodetava Lada perekonna kõige müüdavamal mudelil Granta kasutusele kaugjuhtimise ning monitooringu süsteem Lada Connect, kirjutab Vedomosti kahe autotootjaga lähendalt seotud allikale tuginedes.

Nutika juhtimise laboratooriumi välja töötatud süsteemi abil on võimalik distantsilt nutitelefoni või arvuti abil mootorit käivitada, uksi avada, tulesid põlema panna ning auto asukohta ning olukorda (läbisõit, kütuse tase, aku seis jne) hinnata.

Lada Connecti süsteemi saavad luks varustustasemega autod, standardvarustusega autode jaoks on süsteem võimalik soetada lisaraha eest.

Lada Connecti süsteemiga autode hind saab olema umbes 10 000 rubla (145 euro ) võrra kallim.

Vedomosti kirjutab, et Lada Connecti sarnast kaugjuhtimissüsteemi saab autodele paigaldada ka praegu, kuid selle hind on 25 000-30 000 rubla (435 rubla), millele lisandub abonentmaks. Võrdluseks, Lada Granta hind on 389 000- 558 900 rubla (5635 – 8096 eurot).