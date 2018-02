Venemaa autotööstuse lipulaevas tulevad muutused: senine juht lahkub

Rostec ja Prantsusmaa autotootja Renault arutavad AvtoVAZi presidendi vahetust. Praeguse juhi Nicolas Maure’i mantlipärijat alles otsitakse.

Seda kinnitas eile riigifirma Rosteci peadirektor Sergei Tšemezov, vahendab Vedomosti.

Selle aasta algusest on Maure Ranault’ vanem asepresident ning Euraasia regiooni direktor ning täidab samal ajal jätkuvalt ka AvtoVAZi presidendi kohuseid. AvtoVAZi esindaja kinnitusel veedab Maure suurema osa ajast Venemaal, kuid edasistest kommentaaridest ta keeldus.

Uue juhi valib välja Renault, kuid see kooskõlastatakse Rosteciga. Renault küsimustele ei vastanud, kuid aktsionäridega seotud allikas kinnitas, et Maure’ile pretensioone ei ole ning ta lahkub seoses ametikõrgendusega ja AvtoVAZi juhivahetus toimub mais.

Interfax pakub, et Maure mantlipärijaks saab mõni tema praegustest asetäitjatest, kõige tõenäolisemalt asepresident tootmise alal Ales Bratoz.

Maure on AvtoVAZis töötanud veidi vähem kui kaks aastat, ta asus autotehast juhtima 2016. aasta märtsis, mil vahetas välja endise juhi Bo Anderssoni. Maure pidi rinda pistma raske pärandiga. Ettevõte jäi 2015. aastal oma rekordiliselt suurde, ligi 74 miljardi rublani ulatuvasse kahjumisse.

Eelmise aasta üheksa kuu tulemuste põhjal jõudis AvtoVAZ viimase viie aasta jooksul esimest korda tegevuskasumisse. Põhitegevuse kasum oli 1,9 miljardit rubla, ettevõtet puhaskahjum oli siiski 4,5 miljardit rubla.