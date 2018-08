Venemaa autotootja avaldas uue Lada Granta hinna

Kokku hakkab Granta perekonnas olema nelja keretüübiga sõidukeid.

Luukpära hinnad algavad 436 900 rublast (5581 eurot), praegune vanem versioon maksab 434 900 rubla (5555 eurot).

Millised saavad olema lisavarustusega autode hinnad ei ole teada.

Ametlik uue Granta esitlus toimub augusti lõpus.

Granta on Vesta järel populaarsuselt teine AvtoVAZi mudel.

Seitsme kuu kokkuvõttes on Ladade müük Venemaal kasvanud 19,5% ning uue omaniku on leidnud 199 273 uut autot. Granta moodustas sellest 27%.