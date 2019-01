Venemaa autotootmise lipulaev sai riigi autoturust rekordilise tüki

Peamine eksportturg AvtoVAzi jaoks on Kasahstan, kus müüd eelmisel aastal 13 192 autot. Teisel ning kolmandal kohal on Valgevene 10 464 autoga ning Usbekistan 2649 autoga.

Ptaceki hinnangul kasvab Venemaa autoturg ka sellel aastal, kuid see ei üle 10%. Ta tõdes, et vaatamata negatiivsetele teguritele nagu käibemaksu tõstmine (selle aasta algusest kerkis käibemaks Venemaal varasemalt 18% tasemelt 20%le, mille tõttu tõstis AvtoVAZ autode hinda 2,5-3%) ning valuutakursside kõikumine jätkub siiski üleilmne müükide suurenemise trend. „Majandus kasvab ning säilib nõudlus autopargi uuendamise järele,“ selgitas Ptacek, kelle sõnul on AvtoVAZi plaan turuosa vähemalt säilitada.