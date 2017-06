Venemaa autoturg: endisest rikkusest on järel ainult riismed

Kolm kriisiaastat on Venemaa autoturgu tundmatuseni muutunud- endisest rikkalikkusest on jäänud ainult mälestused.

2014. aastast on müüdavate mudelite arv kolmandiku võrra vähenenud ning protsess jätkub: selle aasta alguses pühkis Venemaa tolmu ratastelt Alfa Romeo ning käivad kuulduseid Fiati sõiduautode tarnete lõppemisest, kirjutab lenta.ru ning teeb ülevaate tuntud brändidest ja nende naasmise tõenäosusest.

Opel ja Chevrolet

Kui General Motors 2015. aastal Venemaalt lahkumisest teada andis, võeti seda kui külma sõja algust. Tegelikult oli see firma üleilmse strateegia osa. Ning Venemaale oli nii kauaks jäädud pigem seetõttu, 2012. aastal müügirekordid teinud idanaabri autoturul loodeti kasumeid. Ootamatu kriis käivitas teistsuguse asjade käigu: General Motors läks kiiresti Euroopa töömudelile üle: viis ka idanaabri turult laiatarbekauba ning jättis alles vaid kallid Chevrolet mudelid Corvette, Camaro, Tahoe. Kas odavamad Aveo, Cruze, Lanos võiksid turuolukorra paranedes tagasi tulla? Lenta.ru ajakirjanike hinnangul seda tõenäoliselt ei juhtu, sest need kaotavad turgu juba ka Indias ja Lõuna Aafrikas, kus Chevrolet koostetehased asuvad.

Opeli tagasitulek on tõenäolisem. Nagu kinnitas ka hiljuti firma soetanud PSA Peugeot-Citroeni juht Carlos Tavares.

Alfa Romeo

Itaalia märgile ei ole see esimene kord Venemaalt lahkuda. Sajandivahetusest on bränd üritanud kolm korda riigis kanda kinnitada, kuid ebaõnnestunult, sest konkurentsis saksa autotootjatega ei suudetud vastu pidada. Viimase katse võtsid itaallased ette 2010. aastal, kuid ka seekord jätsid müügitulemused soovida ning 2014. aasta järsk rubla odavnemine lennutas autode hinnad taevasse. 2016. aastal müüdi vaid 100 autot ning selle aasta jaanuaris tarned peatati.

Vaatamata ebaõnnestumistele ei mata Fiat Chrysler Venemaa turule naasmise mõtteid maha.

Seat

Teine bränd, mida idanaabri turul saadab ebaõnnestumiste rada. Katseid turgu võita on tehtud 1996, 2003, 2006 ja 2012 aastal. Saksa autotootja Volkswageni allüksusena keskendub Seat noorele tarbijaskonnale- 25-35 aastastele autoomanikele, kellele nn täiskasvanute mark Škoda võib näida igava ning ka kallina. See töötab hästi Euroopas, kus kirkad ja stiilsed Seatid on madalamas hinnaklassis tänu „nõrgale“ komplekteeritusele.

Kuid Venemaal olid hinnad üldse mitte nooruslikud, mis sundis suhteliselt tundmatu brändi konkureerima riigis populaarsemate markidega. Koos ebaefektiivse reklaamipoliitikaga ei lubanud see Seatil oma eesmärke täita ning 2014. aastal müüdi vaid pisut üle 1000 auto. Eejuures müüdi Volkswageni autosid üle 200 000. Venemaa turu languse valguses otsustati 2015. aasta algusest seati müük lõpetada.

Võimalik, et Seat proovib uuesti. Juuni lõpus tuleb välja uus mudel Seast Arona. Arvestades, et tänavu esimeses kvartalis andsid linnamaasturid müügist 42% ( 125 000 autot), siis on võimalik, et ka suhteliselt soodsa hinnaga „hispaanlasel“ oleks turul oma koht.