Venemaa ei luba Aerofloti juhtidele miljonitesse ulatuvaid boonuseid maksta

Venemaa lennufirma Aeroflot aktsionäride üldkoosolek ei lubanud ettevõtte nõukogu liikmetele pikaajalises motivatsiooniprogrammis ette nähtud tasusid ehk kokku 187 miljonit rubla (2,5 miljonit eurot) välja maksta.

Aktsionärid pidid heaks kiitma nõukogu liikmetele eelmise aasta esimese poolaaste eest 187 miljoni rubla maksmise. Boonuseid pidid saama 11 nõukogu liikmest üheksa, kirjutab Vedomosti.

Kaks ettevõtte esindajat nõukogus, nende seas ka ettevõtte peadirektor Vitali Saveljev boonuseid ei saanud. 83,7% kohal olnud aktsionäridest selles küsimuses ei hääletanud. Esindatud oli koosolekul 61,3% häältest, mis tähendab, et vastu hääletasid 51,3% aktsiate omanikud. 51,17% Aerofloti aktsiatest kuulub Venemaa riigivara haldajale Rosimušestvole. Vedomosti allika kinnitusel hääletas just Rosimušestvo esindaja ettepanekule vastu.

Hääletamise tulemusena jääb Rostexi peadirektor Sergei Tšemezov ima 13,4 miljonist rublast (182 235 eurot). Kõige rohkem kannatab aga teine Rostexi tippjuht- riigifirma liisinguüksuse peadirektoril Roman Pahamovil jääb saamata 24,7 miljonit rubla (335 910 eurot).

Varasematel aastatel on aktsionärid kõik nõukogu liikmete preemiaprogrammi väljamaksed kinnitanud, ka siis on otsus sõltunud Rosimušestvost. Seekord otsustas Rosimušestvo nõukogu liikmeid mitte hellitada vaatamata asjaolule, et motivatsiooniprogrammi kõik nõuded olid täidetud.