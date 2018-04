Venemaa ei suuda majanduse arenguid kolmeks aastaks ette prognoosida, ametnikud ootavad Putini uut ukaasi

Venemaa majandusministeerium ei ole senini suutnud eelarvekava eelduseks olevat järgmise kolme aasta sotsiaal- majanduslikku arenguprognoosi rahandusministeeriumile saata.

Riigieelarve kava valmimise kord näeb ette, et majandusministeerium saadab kolmeaastase majandusprognoosi tähtsamad parameetrid rahandusministeeriumile hiljemalt 5.aprilliks, kuid Vedomosti andmetel on majandusministeerium esitanud vaid selle aasta täpsustatud majandusprognoosi. 2019.-2021. aasta prognoosi parameetreid töötab ministeerium alles välja.

Nimelt ootavad ametnikud president Vladimir Putini uusi maikuiseid ukaase, et prognoosid nendega kooskõlas oleksid, selgitas allikas ajalehele. 15.aprilliks peab presidendi administratsioon ette valmistama riigi majandusarengu eesmärkide ukaasi projekti aastani 2024.

Ühe majandusministeeriumile lähedalseisev allikas kinnitas, et kolmeaastane makroprognoosi versioon on rahandusministeeriumile esitatud, kuid see sõltub presidendi avaldusest. Kolmeaastase prognoosi kinnitab juba uus valitsus ehk see juhtub pärast 7.mail toimuvat Putini uueks ametiajaks kinnitamist.

Majandusministeerium ning rahandusministeerium Vedomosti küsimustele ei vastanud.