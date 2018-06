Venemaa gaasimonopol sai Trumpilt ootamatu toetuse

Hinnatõusu toetab ka LNG nõudluse kasv Hiinas. S&P Global Plattsi analüütikute prognooside kohaselt kasvab LNG päevane import Hiinasse sel talvel 222 miljoni kuupmeetrini (eelmisel talvel oli see 195 miljonit kuupmeetrit).

Fitchi üksuse direktor Dmitri Marintšenko tõdeb, et kaubandussõjad ei lõpe hästi, nende põhjus-tagajärje seos on prognoosimatu. „Hiina püüab gaasile ülemineku portsessi kiirendada, just nimelt seetõttu ei ole LNG-d ka nende kaupade nimekirjas, millele tollid kehtestatakse, seda erinevalt naftast ja kivisöest,“ rääkis Marintšenko. See aga tähendab, et gaasitarbimine Hiinas kasvab. Mis omakorda on vesi Gazpromi veskile.

Oodatud LNG ületootmise tõenäosus Marintšenko sõnul väheneb, vastupidi tekib defitsiidioht, mis võivad hinnad üles viia, seda ka Euroopas.

Gaasihinna tõus lubab aga Gazpromil tõenäoliselt oluliselt kasumit kasvatada. Eelmisel aastal oli ettevõtte ärikasum 25 miljardit dollarit. Kui vene gaasi keskmine hind Euroopas kasvaks 200 dollarilt 1000 kuupmeetri eest 250 dollarile, võiks Gazpromi ärikasum suureneda 6-8 miljardi dollari võrra, kalkuleerib Marintšenko.

Kui Kaubandussõja tulemusel Hiina tõesti naftaimporti vähendab ning gaasitarbimist suurendab, jääb gaasi hind Euroopas ülespoole 250 dollarit taset, kuid võib ka kallineda. Seejuures säilitab Aasia turg oma primaarsuse ehk suurem osa Ameerika uute tehaste tarnetest liigub just sinna, mitte Euroopasse, mis jääb Gazpromi pärusmaaks, tõdeb ta.