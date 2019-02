Venemaa gaasimonopoli Gazpromi juhi omandusest avastati gigantne „tsaari korter“

Peterburis Neeva jõele avaneva vaatega korteril on ruutmeetreid 1396 ning see on suurem kui Rosnefti juhi Igor Setšini 1229- ruutmeetrine viiel korrusel asuv ja kogu trepikoda hõlmav korter Moskvas, mis pikalt valitses Venemaa ametnike ning riigifirmade juhtide korterite TOP5-t, kirjutab Venemaa väljaanne Baza.

Milleri Peterburis Mõtninski kaldapealsel asuv korter on Setšini omast 167 m2 võrra suurem. Veelgi enam nn.tsaari korteriga samas majas ja samal korrusel kuulub Millerile veel kaks korterit: üks 186 m2 ning teine 410 m2.

Baza märgib, et ei ole teada, kas nimetatud korterid on omavahel ühendatud. Kui see aga niimoodi oleks, oleks Milleri elamispinna suurus selles majas 1983 m2 ehk kaks minijalgpalliväljakut.

Varem on teada olnud vaid ühest, Millerile kuuluvast 410-ruutmeetrisest korterist, kuid teistest- 1396 ning 186-ruutmeetrisest ei teadnud keegi.