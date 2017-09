Venemaa Gazprom lõpetas USA naftagigandi 12 aastat kestnud valitsemisaja

Venemaa gaasimonopol Gazprom lükkas USA nafta ning gaasigigandi ExxonMobili S&P Global Plattsi energiafirmade edetabeli esikohalt.

S&P Global Plattsi värskest 250 maailma energeetikafirmat hõlmavast edetabelist selgub, et 12 aastat edetabelit valitsenud ExxonMobil langes 9. kohale.

S&P Global Plattsi edetabelis järjestatakse ettevõtted finantsnäitajate põhjal nelja võtmenäidiku alusel. Need neli on varade väärtus, käive, kasum ja investeeritud kapitali tootlus.

Kõigil nimekirja kuuluvate firmadel on varade väärtus üle 5,5 miljardi dollari

.

Suurima tõusu tegi tabelis Saksamaa E.ON, tõustes 112 koha võrra teisele kohale.

Edetabeli TOP10

1.Gazprom (Venemaa)

2. E.ON (Saksamaa)

3. Reliance Industries Ltd. (India)

4. Korea Electric Power Corp.(Lõuna-Korea)

5. China Petroleum & Chemical Corp. (Hiina

6. Lukoil (Venemaa)

7. Indian Oil Corp. Ltd (India)

8. Valero Energy Corp.8 (USA)

9. ExxonMobil (USA)

10. TOTAL (Prantsusmaa)