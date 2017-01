Ohhota mere äärse Magadani tanklates viidi sisse mootoribensiini 95 müügipiirangud ning kütust saab talongidega, vahendab Interfax regionaalvalitsuse teadet.

„Ajutine müügipiirang on tingitud regiooni naftatoodetega varustava tankeri rikkest. Teiste naftatoodete defitsiiti ei ole ning autokütuste varud on piisavad, et nõudlust rahuldada,“ seisab teates.

Lisatakse, et oblasti võimud jälgivad tähelepanelikult naftatoodete hinda regioonis.