Venemaa naftatülil Valgevenega on tagajärjed.

Valgevene püüab aktiivselt leida teisi naftatarnijaid, kuna Venemaa piiras Valgevenesse müüdava nafta kogust.

Valgevene naftakompanii Bel Oil tegi esimese naftaostu Iraani naftakompaniilt. Osteti 600 000 barrelit ehk umbes 80 000 tonni naftat, mis tarnitakse kas Odessa või Ventspilsi sadamasse. Vajadus hajutada nafta transpordimarsruute tekkis seetõttu, et Venemaa vähendas läinud aasta teisel poolaastal Valgevenesse naftaeksporti. Õhus on uued tarnekärped, sest Minsk ja Moskva ei jõua kokkuleppele hoopis tarnitava maagaasi hinnas ning kütusesektori koostöötingimustes, kirjutas AzerNews.

Kui esialgselt plaanis Venemaa müüa mullu Valgevenele 24 miljonit tonni musta kulda, siis tegelikuks ekspordiks kujunes 18 miljonit tonni.

Valgevene nõuab, et Venemaa peab alandama maagaasi hinda. Kui kütusehind maailmas langes, siis nõudis Valgevene, et Venemaa poolt müüdav maagaas hinnaga 132 dollarit tuhande kuupmeetri eest on liiga kõrge. Valgevene teatas varem, et 73 dollariline hind on mõistlik.

Nafta hind, millega Valgevene ostab Iraanist, on 120 kuni 130 dollarit tonnist kallim kui Venemaalt ostes. Minsk teatas, et nad on valmis majandusliku kahju kandma.