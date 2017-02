Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalveasutus tühistas üleeile antud korralduse, millega taastati ka paljude Eesti toiduainetööstuse ettevõtete ekspordiload. Uue otsusega taastati kahe nädala tagune olukord.

Sellel kolmapäeval teatas veterinaar- ja toiduamet, et Venemaa on taastanud kolmandate riikide toiduainetööstuse ettevőtete ekspordiload. Sinna alla kuulusid ettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul Venemaale kaupu eksportinud.

Nüüd otsustas Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor tühistada hiljutise korralduse ja seega taastada kahe nädala taguse olukorra.

"Rosselhoznadzor muutis hiljuti oma korraldusega Venemaale ekspordiks luba omavate ettevõtete nimekirja. Ekspordiõiguse peatamise või nimekirjast kustutamise põhjuseks toodi, et pikaajaline ekspordi puudumine on loonud olukorra, kus ei saa olla veendunud, et ettevõtete tegevus on nõuetekohane. Korraldus hõlmas kõiki Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtteid. Nüüd taastas Venemaa kahe nädala taguse nimekirja," teatas Eesti veterinaar- ja toiduamet.