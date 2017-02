Venemaa julgeolekuteenistus FSB hindab küberkuritegevuse tekitatud üleilmseks kahjuks triljon dollarit.

„Häkkerite tekitatud kahju küündib viimastel aastatel 300 miljardilt kuni triljoni dollarini ehk 0,4-1,5 protsendini maailma sisemajanduse kogutoodangust (SKT),“ vahendab Interfax FSB profiilikeskuse asejuhi Nikolai Murašovi informatsiooni turvalisuse foorumil öeldut.

Murašov tõdes, et kriitilise infrastruktuuri kaitsmine vaid riigi jõu ja vahenditega on võimatu. Eelmise aasta lõpus väljatöötatud seaduseelnõu näeb ette täiendava vastutuse ka neile ettevõtetele, kel on kokkupuude kriitilise infrastruktuuri osadega.

Murašovi sõnul peavad äriettevõtted endale teadvustama äriprotsesside juhtimise vigadega kaasnevat vastutust.

Tema sõnul võivad kriitilisele informatsiooni infrastruktuurile tekitatud kahjud viia katastroofiliste tagajärgedeni. „Sotsiaal-majandusliku arengu stabiilsus sõltub otseselt kriitilise informatsiooni infrastruktuuri ohutusest,“ lausus ta.