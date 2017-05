Venemaa karistab Lätit Nord Streami vastasuse eest? Vene transiiti Läti kaudu tõmmatakse koomale

Venemaa monopoolses seisundis raudtee-ettevõte keeldub enamusel juhtudel vedamast kaupu Venemaalt Läti sadamatesse, räägivad tööstusharu juhid. See on transiidist sõltuvale Lätile tõsine löök, kirjutab Reuters.

Venemaa Raudtee (RZD) on enamus juhtudel keeldunud klientidele selgitustest, miks varem Läti kaudu veetud naftatooteid, väetisi, kivisütt ja metalle enam Läti sadamatesse raudteed pidi vedada ei saa. Seda rääkisid Reutersile üheksa allikat.

RZD teatas Reutersile kommentaariks, et nad ei ole kehtestanud Lätti kaubaveole mingeid piiranguid ja neile tundub, et lihtsalt kliendid on ise sellised otsused langetanud, et ei vea kaupa Lätti.

Mitmed allikad, sealhulgas üks Läti ametiisik ütlesid, et nad kahtlustavad, et tegemist on Venemaa kättemaksuga Lätile, et see on vastu gaasijuhtme Nord Stream 2 ehitusele. Läti meedia andmetel soovisid projekti toetajad kasutada Läti sadamate infrastruktuuri torujuhtme ehituseks.

Logistikafirmade poolt Reutersile antud Venemaa Raudtee enda siseandmed näitavad, et Venemaalt on vähenenud Riia ja Venstpilsi sadamatesse metallide, kivisöe ja naftatoodete vedu 90 protsenti. Mitte üksi teine Nord Streami vastane maa ei ole midagi analoogset kogenud.

Tavaliselt väheneb kaubavedu Venemaalt Lätti teises kvartalis kui Põhja-Venemaa sadamates on jää läinud ja seetõttu kulud kukkunud.

Üks allikas rääkis, et tänavu on kukkumine sügavam ja see on suuresti põhjustatud sellest, et RZD keeldub kaubaveost.

Mai esimeses pooles veeti Venemaalt Läti sadamatesse 45 700 tonni kaupa, aprillis veeti 750 000 tonni kaupa ja märtsis 1,2 miljonit tonni.

Läti peaminister Maris Kucinskis ütles, et praegu ei ole tõendeid selle kohta, et kaubaveo kukkumine on seotud valitsuse vastuseisuga Nord Stream 2-le. „Hetkel näen ma seda spekulatsioonina,“ lausus ta.

Venemaa välis-, energeetika- ja transpordiministeeriumid ei vastanud Reutersi kommentaaripalvetele.