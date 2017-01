Venemaa keskmine pension on 2017. aastal 13 620 rubla (214 eurot), teatas asepeaminister Olga Golodets.

„2017. aastal ulatub pensioni keskmine suurus Vene Föderatsioonis 13 620 rublani ning pensioni suurus ületab pensionäri elatusmiinimumi umbes 60 protsenti,“ ütles Golodets peaminister Dmitri Medvedevi nõupidamisel asetäitjatega esmaspäeval, vahendab Interfax.

Medvedev tuletas meelde, et tänavu naaseb valitsus pensionide indekseerimise varasema süsteemi juurde. Kindlustuspensioni tõstetakse sel aastal alates 1. veebruarist ning see kasvab eelmise aasta inflatsiooni ehk 5,4 protsendi võrra.

„Raha nägime me ette pensionifondi eelarve seaduses sellel eesmärgil täismahus: kokku plaanitakse selleks kulutada umbes 230 miljardit rubla (3,6 miljardit eurot). Rahasumma on väga märkimisväärne,“ teatas Medvedev, märkides, et on vastavasisulistele dokumentidele alla kirjutanud.