Venemaa keskpanga juht lubab rubla kukkumisse mitte sekkuda

Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiullina kinnitas, et ei kavatse rubla toetuseks turgudel toimuvasse sekkuda.

Rubla odavneb USA uute sanktsioonide ning Venemaa aktsiaturgu kukutavate kuhjuvate geopoliitiliste riskide tõttu juba teist päeva järjest.

Täna hommikul odavnes rubla dollari suhtes 4,5%. Esmaspäeval kukkus rubla kurss 4%.

Nabiullina kinnitas, et reedel kehtestatud uued sanktsioonid põhjustasid turul „korrektsiooni“, vahendas Briti majandusleht Financial Times. „Nagu selliste puhkudel tavaliselt, näeme me esimestel päevadel suurenenud volatiilsust (kõikuvust- toim.), sest on palju ebakindlust, investorid ja turul tegutsejad ei saa tagajärgedest täpselt aru ning püüavad sellega tegeleda,“ selgitas ta.

Nabiullina kinnitas, et keskpank ei kavatse sekkuda ning rubla toetada ning tõdes, et vabalt liikuv valuutakurss aitab väliseid šokke lahustada.

Commertzbanki ökonomist Tatha Ghose lausus, et lühiajalises perspektiivis rubla odavneb ning selleks ei ole tarvis igapäevaseid uusi põhjusi.