Venemaa keskpank avaldas, kui suur mõju oli jalgpalli MMil riigi majandusele

Jalgpalli MM kiirendas Venemaa sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvu teises kvartalis 0,1-0,2 protsendipunkti võrra, teatas Venemaa Keskpank.

Vedomosti kirjutab, et varem on keskpank märkinud, et turniir kiirendas lühiajaliselt hinnakasvu- kõige rohkem tõusid transpordi, hotellide ning siseturismi hinnad, kuid need peaksid pärast võistluste lõppu normaliseeruma.

Majandusministeeriumi hinnangul kiirendas MM ka jaekaubanduse käibe kasvu- mai 2,4 protsendilt juunis 3 protsendile.

Keskpanga prognoosi kohaselt peaks Venemaa majandus sel aastal kasvama 1,5-2%. Inflatsioon peaks uuest aastast kerkiva käibemaksu tõttu aasta lõpuks tõusma 3,5-4% tasemele ning 2019. aastal ajutiselt kerkima ka üle 4%.