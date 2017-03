Venemaa keskpank avaldas naftahinna ootuse

Venemaa keskpank prognoosib, et nafta hind on sellel aastas keskmiselt 50 dollarit barrelist.

„Konservatiivse prognoosi kohaselt langeb naftabarreli hind aasta lõpuks 40 dollarini. Aasta keskmine hind oleks sellisel juhul umbes 50 dollarit barrelist ehk oluliselt kõrgem kui eelmises prognoosis,“ lausus Keskpanga juht Elvira Nabiullina.

Tema sõnul on praegu raske öelda, kas aasta keskel tootmismahtude piirangut pikendatakse, mistõttu see on hetkel määramatu tegur. Nafta hinda langetavad tegurid on Nabiullina sõnul veel võimalik USA gildanafta tootmise suurenemine ning USA intressimäärade tõusu valguses võimalik USA dollari tugevnemine.

Nabiullina tõdes, et juhul kui nafta hind peaks oluliselt langema, on selle Venemaa ettevõtlusele ning elanikele mõju, kuid keskpank ei oota majanduses pööret halvenemise suunas. „Aasta lõpus ja järgmise aasta alguses võib majanduse kasvutempo aeglustuda, kuid seejärel positiivne trend jätkub. Ettevõtted suurendavad aegamisi varasemate aastate kasumi arvelt investeeringuid,“ rääkis ta.