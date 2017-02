Venemaa kullakaevandajad jäävad hinnarallist kõrvale

Ajalooliselt kõrgeim toodangu maht, kasumimarginaalid ning rahatootmise võime tegid eelmise aasta Venemaa suurima kullatootja Polyuse jaoks rekordaasta. Samas ettevõtte aktisahinnas peegelduvast ettevõtte väärtusest seda küll välja ei loe, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Kuigi viimasel aastal on investorite huvi maailma kullatootjate vastu kasvanud, on Venemaa kaevandajad sellest eemale jäänud, sest mineviku tagasilöögid on rahapaigutajad ettevaatlikuks teinud.

Kardetakse nii varasemaid probleeme kui sanktsioonides peituvaid riske.

„Venemaa ettevõtete hindades on suur riskikoefitsient,“ ütles reservide mahult maailma suuruselt neljanda ja tootmise mahult üheksanda kullakavendaja Polyuse finantsjuht Mihhail Stiskin.

Pärast mitmeid aastaid kestnud bilansi puhastamist ning kulude kärpimist on kullatootjate aktsiate hinnad kulla hinnatõusu valguses samuti kerkinud. Kullakaevandajate aktsiate hinnaliikumist kajastav New Yorgi börsi Arca Gold Miners Index on viimase 12 kuuga tõusnud 35%. Indeksi koosseisu kuuluvad näiteks Londoni börsil noteeritud Randgold Resources ja tootmise mahul suurim kaevandaja Kanada Barrisck Gold.

Kui nende kahe firma aktsiad kauplevad P/E tasemel (hinna ja kasumi suhe) 35, siis Venemaa Polyuse hind vaid kümnekordne kasum.

Teine Venemaa kullatootja Nordgold teataski, et plaanib börsilt lahkuda, osaliselt just sellepärast, et ettevõte on alahinnatud.

Analüütikud tõdevad, et kuigi Venemaa ettevõtted on kulusid vähendanud ning tõusva kulla maailmaturu hinna taustal tootmist suurendanud ning häid tulemusi saavutanud, on investorid jätkuvalt ebatraditsioonilise juhtimisstruktuuri ning teiste kohalike faktorite pärast mures.

Nimelt ei ole ettevõtte juhtimistavad ning struktuur läbipaistvad ning ka omandisuhted on sellised, et eraaktsionäridel on ettevõtte tegemistes vähem sõnaõigust kui mujal ettevõtetes.