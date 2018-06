Venemaa kutsub USA-d mitte segama poliitikat majandusprojekti Nord Stream 2, teatas Venemaa energeetikaminister Aleksandr Novak, kes rääkis ajakirjanikele oma visiidist Washingtoni.

Novak kinnitas, et gaasitoru Nord Stream 2 ehitamisega seotud küsimusi arutati tema kohtumistel USA energiaministri Rick Perry ja rahandusminister Steven Mnuchiniga, vahendab TASS.

„Ma väljendasin seisukohta, mis seisneb selles, et see on Euroopa jaoks majanduslikult otstarbekas, millest on huvitatud Euroopa tarbijad, mis realiseeritakse Euroopa ettevõtete poolt koos Gazpromiga. Ja loomulikult Euroopa energiajulgeoleku eesmärkidel ja Euroopa vajaduste rahuldamiseks ökoloogiliselt puhaste energiaressursside järele pikemas perspektiivis peab selliste infrastruktuuriprojektide realiseerimine olema rajatud majanduslikule põhjale ilma igasuguste poliitiliste hinnanguteta sellele projektile,” ütles Novak.