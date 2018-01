Venemaa loob sõjatööstuse jaoks uut panka

Venemaa loob sõjatööstuse jaoks uut riigipanka, ütles täna Venemaa rahandusminister. Panga loomise vajaduse tingisid USA karmistunud sanktsioonid, mis panevad ohtu Venemaa pangad, kelle kaudu on liikunud sõjatööstuse tehingud.

USA kehtestas Venemaa ettevõtete ja eraisikute vastu uued sanktsioonid seoses Venemaa kahtlustatava sekkumisega USA 2016. aasta presidendivalimistesse. Kreml on korduvalt sellist tegevust eitanud, kirjutab Reuters.

USA uue seaduse kohaselt tabavad sanktsioonid ettevõtteid ja inimesi, kes on Venemaa sõjatööstuse või luureteenistuste oluliste lepingutega seotud ja see võib omakorda tuua kaasa mitme Venemaa panga sattumise musta nimekirja.

Mõned Venemaa pangad on juba praegu sanktsioonide all, mis piirab nende võimet välismaalt laenu võtta. Nende seas on VTB ja Venemaa suurim pank Sberbank.

Eravestlustes on nii pankurid kui ametnikud väljendanud muret, et Venemaa sõjatööstuse kliendid võivad tuua kaasa täiendavad trahvid, mistõttu on vaja Vene sõjatööstuse finantseerimiseks ja teenindamiseks uut panka.

Rahandusministeerium ei teatanud uue panga nime ega seda, kus see asutatakse. Venemaa keskpank avaldas kunagi nimekirja pankadest, kes teenindavad sõjatööstust. Nende seas on Sberbank, VTB, Vene põllumajanduspank, Gazprombank ja Rossiya-nimeline pank.