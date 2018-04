Venemaa lubab sanktsioonide alla sattunud Putini liitlase firmale erakorralist abi

Venemaa valitsus on valmis pakkuma USA sanktsioonide alla langenud Putini lähikondse oligarhi Oleg Deripaska firmale erakorralist abi, kirjutab Vedomosti.

„Olukorras, kus rahavood välismaistelt pankadelt lakkavad, on piiratud ka juurdepääs rahalistele ressurssidele. Ja siin saab riik pankade vahendusel likviidsusabi pakkuda,“ ütles Venemaa rahandusminister Anton SIluanov maailma ühe suurema alumiiniumitootja UC Rusal päästeideed tutvustades.

Üks föderaalametnik kinnitas Vedomostile, et UC Rusali küsimust on juba valitsuse tasandil arutatud. „Tõenäoliselt kaalutakse Promsvjazbanki kasutamist tõsiselt, sest on pank ju loodud sanktsioonide alla sattunud ettevõtete jaoks,“ tõdes ta.

Fitchi analüütiku Aleksander Danilovi sõnul ei ole välistatud, et Promsvjazbank võtab üle kõik UC Rusali laenukohustused Venemaa pankad ees. Seda selleks, et kaitsta teisi pankasid santsioonide riskide eest.

Kokku võlgneb UC Rusal pankadele 8,4 miljardit dollarit, sellest 92% on nomineeritud dollarites. Venemaa suurimale pangale Sberbankile võlgneb UC Rusal 4,2 miljardit dollarit ning selle summa tagatiseks on panditud 26,6% Norilski Nikli aktsiates.