Venemaa majandus pöördus langusradadele

Selle sajandi pikima majanduslanguse järel võis olla Venemaa majanduses lühim kasvuperiood, kirjutab Bloomberg.

JPMorgan Chase analüütikud leiavad, et Venemaa majandus langes tõenäoliselt neljandas kvartalis ja kuna Venemaa majandus langes kvartaalses arvestuses kaks kvartalit, siis tehniliselt on Venemaal majanduslangus. Majanduse jahtumine on mõnevõrra üllatav.

Kui võrrelda majanduse aastase muutuse numbreid, siis majandus kasvas. Venemaa keskpanga prognoosi kohaselt kasvas Venemaa majandus mullu 1,7-2,2 protsenti. Samas tempos peaks keskpanga prognoosi kohaselt kasvama majandus ka tänavu.

Venemaa pole veel avaldanud neljanda kvartali majanduse kogutoodangu numbreid.

„Majanduskasvu vedasid ajutised mõjutajad ja nende mõju on haihtumas,“ ütles Barclays Capitali Londonis töötav ökonomist Liza Ermolenko. „Et majandus kasvas potentsiaali lähedal pole eriti ruumi, et majanduskasv jätkuks.“

Venemaa majandusele mõjus hästi kallim nafta. Kuigi valitsus püüdis suurendada mullu investeeringuid, kusjuures Raiffeisenpanga hinnangul andsid riigi neli suurprojekti enam kui poole kogu kapitalikulutustest, siis osad nendest lõppevad juba selle aasta lõpuks.

Venemaa president Vladimir Putinil on nüüd raske enne märtsikuiseid valimisi purjetada valimiskampaanias majanduse teemal.

Kuigi Venemaa majandus on küllalt hästi pidanud vastu nii langenud naftahinna kui Lääne majandussanktsioonidele, on Vnešekonombanki prognoosi kohaselt kuises arvestuses majanduslangus septembris, oktoobris ja novembris kiirenenud.

„Venemaa majandus kaotas väga tugeva esimese poolaasta järel teisel poolaastal hoo,“ ütles JPMorgani analüütik Anatoli Šal. „Viimaste kuude ekstreemne nõrkus on üllatav.“

Kuigi majanduses pole parimad ajad, rääkis Putin kolmapäeval innustunult tehasetöölistele, et majandus on tõusuteel. Selle kinnituseks tõi ta oodatust väiksema eelarvepuudujäägi ning kulla- ja valuutareservide kasvu. Et laiemalt majandus langeb, seda ta ei maininud.

JPMorgani prognoosi kohaselt kukkus Venemaa majandus neljandas kvartalis kvartaalses arvestuses umbes 1,5 protsenti. Kolmanda kvartali majanduslangus oli 0,2 protsenti. Venemaa majandus polnud enne nüüdset tehniliselt majanduslanguses olnud alates 2015. aasta esimesest poolest, prognoosis Vnešekonombank.

Venemaa majandusministeerium süüdistas osaliselt majanduslanguses aasta lõpu ebatavaliselt sooja ilma, mis avaldas mõju tööstusele ja naftakartelliga OPEC kokkulepitud naftaekspordi piiranguid. Novembris langes tööstustoodang teist korda 2017. aasta jooksul, seistes oktoobris paigal.

Venemaa arvutab ametlikult majanduse kogutoodangu muutust vaid aastases võrdluses. Selle kohaselt tegi majanduskasv tipu teises kvartalis (kasv 2,5 protsenti), ning kolmandas kvartalis majanduskasv aeglustus.

„Majanduskasv kriisi põhjast ei kestnud kaua,“ ütles Moskva kõrgema majanduskooli arengukeskuse direktor Natalia Akindinova. „2017. aasta keskpaiga järel on majandusindikaatorid ringi pööranud.“