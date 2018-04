Venemaa maksuvabaks paradiisiks: Vladivostoki saarele loodavasse offshore’i piirkonda tahetakse lubada kõik Venemaa ettevõtted

Vladivostoki linnale kuuluvale Russki saarele rajatavale offshore'i piirkonnale võivad lisaks USA sanktsioonide alla langenud ettevõtetele saada juurdepääsu ka kõik teised Venemaa ettevõtted, vahendab Vedomosti.

„USAs on madala maksumääraga piirkonnad, reas teistes õigusriikides on samuti offshore'i piirkonnad, aga meil ei ole. See on solvav ja ebaõiglane,“ rääkis Kaug-Ida piikonna asepeaminister Juri Trutnev lisades, et neid piirkondi on vaja mitte ainult santsioonidega kokku puutunud ettevõtetele, vaid ka teistele Venemaa ettevõtetele tuleb luua offshore’i tsoonid.

Sel nädalal lubas Venemaa peaminister Dmitri Medvedev, et valitsusele antakse ülesanne töötada välja meetmed USA sanktsioonide alla langenud ettevõtete toetamiseks. Üheks võimalikuks meetmeks on sisemaised offshore piirkonnad: üks Oktjabrski saarel Kaliningradis ning teine Russki saarel Vladivostokis.