Venemaa mängib naftakartelliga peitust

Saudi Araabia kritiseeris, et Venemaa kärbib liiga aeglaselt naftatoodangut.

„Muidugi püüame me kiiremini naftatootmist vähendada,“ ütles Venemaa energeetikaminister Aleksander Novak. „Meil on tehnoloogilist laadi probleemid, kuid me püüame kokkulepitud tasemeteni jõuda.“

Novak vastas Serbias Belgradis olles Saudi Araabia naftaministrile Khalid Al-Falihile, kes ütles, et Venemaa tootmiskärped on aeglasemad kui me sooviks, kirjutas Bloomberg.

OPECi ja tootmiskärpeid toetanud riigid nagu Venemaa soovivad tootmist kärpides saavutada kõrgemat naftahinda.