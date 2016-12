Vene ettevõte MegaFon, mille kaasomanik on Rootsi telekomfirma Telia, plaanib osta 740 miljoni dollari eest Mail.ru osakuid.

Venemaa üks mõjukamaid ärimehi, Ališer Usmanov, on otustanud osta 740 miljoni dollari eest firma Mail.ru osakuid MegaFon PJSC jaoks. Plaanis on osta 33,4 mljonit osakut, mis annavad ettevõttes umbes 64% hääletusõiguse.

Usmanovi firma MegaFoni kaasomanik on Rootsi mobiilsideoperaator Telia. MegaFoni jaoks on ost samm edasi, sest tiheda konkurentsi tõttu on majanduskasv viimastel aastatel seisma jäänud. Mail. ru abil plaanitakse parandada sisupakkumst sotsiaalvõrgustikes ja arvutimängudes.

MegaFon loodab, et Telia toetab Mail.ru ostu 20. jaanuri kohtumisel, sest tehing tahetakse sõlmine järgmise aasta esimeses kvartalis.