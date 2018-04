Venemaa miljardäri firma avaldatud teade ja USA sanktsioonid pühkisid aktsia hinnast üle poole

Venemaa miljardäri Oleg Deripaška firma hoiatas investoreid, et USA sanktsioonide tõttu võib ettevõte jääda oma võlakohustuste täitmistega hätta. Teade kukutas aktsia hinda 50,43%.

Oleg Deripaška alumiiniumiäris tegutsev firma UC Rusal avaldas Hongkongi börsile, et USA uued sanktsioonid võivad põhjustada ettevõtte tehnilise maksejõuetuse mõningate kohustuste täitmisel. Praegu firma alles hindab firma sellise võimaluse tõenäosust, kuid teade kukutas pärast avaldamist aktsia hinda 41% ja pühkis ettevõtte turuväärtusest 3,6 miljardit USA dollarit, edastas Reuters. Aktsia hind aga jätkas langust ning tänase päevaga on see langenud 50,43%.

Ettevõte toonitas teates, et esialgsete hinnangute kohaselt võib selline asjade kulg ettevõtte äritegevust ning firma tuleviku perspektiive negatiivselt mõjutada.

Hongkongi börsi andmetel on ettevõtte turuväärtus 34,94 miljardit Hongkongi dollarit (3,64 miljardit eurot)