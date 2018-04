Venemaa miljardäri Magomedovi vahistamine on seotud Kremli võimuvõitlusega: Medvedev ei pruugi oma kohale jääda

Venemaa miljardäri Zijavudin Magomedovi vahistamine ja süüdistamine 2,5 miljardi rubla väärtuses eelarvevahendite riisumises on Kremli võimuvõitluse peegeldus, kirjutavad erinevad väljaanded.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et Forbesi Venemaa miljardäride edetabelis 1,4 mijlardi dollari suuruse varaga 63. kohal olev Zijavudin Magomedov oli plaaninud lennutada oma pere laupäeval eralennukiga Miamisse puhkama, kuid selle asemel tuli 49-aastasel ärimehel öö ilma hambaharjata vanglas veeta, sest uurijad esitasid talle 2,5 miljardi rubla mahus eelarvevahendite riisumise süüdistuse. Süüdimõistmise korral võib teda ees oodata 20-aastane vanglakaristus.

Briti majandusele kolme allika sõnul on Magomedovi vahistamine seotud Venemaa presidendi Vadimi Putini uue valitsemisajaga kaasneva võimuvõitlusega Kremlis.

Zijavudin Magomedovi ning tema vanema venna Magomedi vahistamine on vallandanud spekulatsioonid peaministri Dmitri Medvedevi, Putini kõige ustavamaks kaastöötajaks hinnatud mehe, saatuse üle.

Vahistatud Magomedov on lähedalt seotud asepeaministri Arkadi Dvorkovitšiga. „Enne Magomedovi vahistamist oli kõige tõenäolisem stsenaarium, et Medvedev jätkab peaministrina. Nüüd on need šansid oluliselt vähenenud,“ kinnitas mõttekoja Poliittehnoloogiate keskuse president Igor Bunin Financial Timesile.

Mõned analüütikud arvavad, et Magomedovi vahistamine on märk sellest, et Medvedevi kohale ihub hammast ning teeb selles suunas lobitööd riigile kuuluva naftafirma Rosneft juht Igor Setšin. Kuigi Venemaa peaministril ei ole suurt võimu, on ta presidendi mantlipärija, kui viimasega peaks midagi juhtuma. „Nad jahivad Medvedevi rahakotti. See on poliitiline mäng,“ kinnitas üks Magomedovile lähedalseisev isik.

Setšini ja Magomedovi teed on varem ristunud 2012. aastal, mil Rosneft plaanis osta 25% osalust Novorossiiskis asuvas Musta mere elujõulises sadamafirmas NMTP, mida kontrollib Magomedovi Summa koos Transneftiga. Valitsus lükkas toona pakutud tehingu tagasi ning nüüd üritab Transeft Magomedovi osalust sadamas osta. Ärikaaslased aga räägivad, et Magomedov kardab, et Setšin loeb teda jätkuvalt enda vaenlaseks.

Financial Times kirjutab, et Setšini karm maine on teinud temast Venemaa ühe kardetuima ettevõtluspersooni. Arvatakse, et just tema oli Venemaa kunagise rikkaima oligarhi Mihhail Hodorkovski allakäigu ning samuti konglomeraadi Sistema omaniku Vladimir Jevtušenkovi ning endise majandusministri Aleksei Uljukajevi kriminaaluurimiste taga.

Ajaleht Kommersant kirjutab, et Zijavudin Magomedovit süüdistatakse 2,5 miljardi rubla eelarveraha riisumises, mis uurimismaterjalide kohaselt asuvad mehe maksuvabades riikides asuvatel kontodel. Kohus ei täpsustanud, kust raha täpselt kõrvale pandi, kuid jutt võib käia Kaliningradis jalgpalli MMiks ehitatud Arena Baltikast.

Kommersant kirjutab enda allikatele tuginedes, et Magomedovi vahistamise aluseks oli konflikt Kaliningradi oblasti kuberneri Anton Alihhanoviga. Ajaleht kirjutab, et uurimine toimus staadioni Arena Baltika ehitamise käigus enam kui 752 miljoni rubla riisumisega seoses. Staadioni peatöövõtja oli Magomedovile kuuluvasse Summa gruppi kuuluv firma Globalelektroservice. Kriminaalasja on Kommersandi andmetel uuritud juba kolm aastat.