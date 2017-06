Venemaa minimaalne toidukorv kallines järsult

Minimaalne toidukorv kallines Venemaal aasta esimese viie kuuga 9,4% 4036 rublani ( 60,5 eurot), näitavad statistikaameti Rosstat andmed.

Inflatsioon oli samal ajal 1,7%. Seega kallines ostukorv viis korda kiiremini kui suureneb ametlik inflatsioon, vahendab lenta.ru.

Minimaalne toidukorvi hind oli mais Moskvas 4945 rubla ( 74 eurot) ning see on aasta algusega võrreldes kallinenud 11,1%. Peterburis on toidukorv kallinenud 9,8% 4888 rublani (73,3 eurot).

Ekspertide hinnangul on minimaalse toidukorvi kallinemisele mõju avaldanud import köögi- ja puuviljade oluline kallinemine, mis ulatub juba 80%-ni.

Nii on valge paekapsa hind kerkinud 1,4 korda, kartul, sibul, porgand ja peet on kallinenud 1,2-1,3 korda. Õunte hind on tõusnud 9,4%.