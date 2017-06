Venemaa naftafirma juht: nafta hind langeb ja jääb madalaks pikaks ajaks

Venemaa naftafirma Rosneft juhi Igor Setšini prognooside kohaselt langeb toornafta barreli hind lähiajal 40 dollari tasemele ning jääb sinna pikaks ajaks.

Setšin rääkis Peterburi majandusfoorumil, et viimasel ajal on toornafta barreli hind olnud 45-50 dollari tasemel, Brent küll lühikeseks ajaks ületab seda intervalli, ning turgude kõikuvus on suurenenud, vahendab TASS.

OPECi ja teiste naftatootjate tootmiskärbete kokkulepped andsid eelmise aasta lõpus küll väikse hingetõmbe, kuid see oli lühiajaline ning praegu ei saa Setšini sõnul küll rääkida stabiliseerumisest või negatiivsete turutrendide murdmisest.

„Paljud suured tootjad, kes kokkuleppes ei osale, kasutavad aktiivselt praegust olukorda oma turuosa suurendamiseks, mis toob uue ebastabiilsuse,“ rääkis ta.

Sama ajal on USA gildanafta tootjad saanud suurteks eksportöörideks, paisates turule üle 1,3 miljoni barreli päevas. Maikuu andmed näitavad, et USA naftatootmine on viimase 21 kuu kõrgeimal tasemel. Kiirelt kasvab Setšini sõnul ka Nigeeria ning Liibüa naftatootmine. Mõnede ekspertide hinnangul on OPECi naftatoodang suurem kui novembris kokku lepiti.

Lähiaastatel mõjutab Setšini sõnul üleilmset naftaturgu investeeringute vähenemine ning lähemas tulevikus jääb nafta hind pikaks ajaks 40 dollari tasemele, mis viib aga poole tootmisest kahjumisse.

Donald Trumpi Pariisi kliimakokkuleppest taandumise teade viis naftahinna langusesse, sest see peaks tooma kaasa USAs naftatootmise suurenemise. Nii Põhjamere Brenti kui USA WTI barreli hind langes enam kui 2%.