Venemaa naftahiiu juht: Isegi Trump sai aru, et sanktsioonid on valed

Venemaa naftafirma Rosneft juht Igor Setšin kinnitas, et firma otsib võimalusi töötada nii, et uute USA sanktsioonide mõju oleks ettevõttele võimalikult väike.

„Isegi USA president (Donald Trump-toim.) ütles, et see seadus on vale. Ta on sellele vastu, kuid siiski allkirjastab,“ vahendab Vedomosti Setšini sõnu.

Setšin lubas mõjude minimeerimise tulemusi üsna varsti. „Mõjud on positiivse ja negatiivsed. Negatiivsed juba löövad ameerika partnereid, aga positiivseid näete varsti, lähema nelja nädala jooksul,“ lausus ta.