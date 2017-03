Venemaa oht on vesi Saabi veskile

Gripeni lahingulennukite tootja Saab püüab võita lähiaastatel esitatavatest 40-50 allveelaeva tellimusest veerandi, kirjutab Bloomberg.

„Võime võita kolme-nelja riigi tellimused ehk toota 12 allveelaeva 10-15 aasta jooksul,” ütles Saabi juhatuse esimees Hakan Bushke viidates Poola ja Hollandi laevastiku uuenduse kavadele.

1937-aastal asutatud lennukitootja lisas oma tellimusteraamatusse laevu ja allvelaevu ostes 340 miljoni krooni eest ThyssenKruppi laevatehase Kockumsi. Tellimustest ei näi puudust tulevat pärast Venemaa poolt Krimmi annekteerimist.

Saab alustas A26 allveellaeva ehitust. Seni on saadud kaks tellimust kokku 7,6 miljardi krooni väärtuses.

Poola võib juba selle aasta lõpus osta kolm allveelaeva ja Hollandil seisab ees lähiaastatel allveelaevastiku uuenduskuur. Saab teeb koostööd Hollandi Damen Shipyards Groupiga, et osaleda nelja Walrus-klassi allveelaeva asendamisel.

Saabi tabas mullu tagasilöök kui Norra eelistas ThyssenKruppi ja prantsuse DCNSi pakkumist Saabi omale võimaliku kogu Skandinaavia allveelaevahankel. Samuti ei suutnud Saab võita Austraalia 39 miljardi dollarilist konkurssi, mille võitis DCNS.

Poola on sõlminud Saabi, DCNSi ja ThyssenKruppiga laevastikuleppe. Saab kiidab oma kaupa öeldes, et A26 on väga varjatud ja seda on raske avastada, mistõttu see on ideaalne Poola Läänemere operatsioonideks.

Bushke on rahul allveelaevade tellimusraamatuga, kuid teps mitte selle kasumimarginaalidega. Ta ütles, et loodab kasumimarginaali paranemist, kuid kui seda ei juhtu, on ta väga pettunud.