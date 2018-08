Venemaa oligarh leidis võimaluse enda USA sanktsioonide alt vabastamiseks

Sanktsioonid ähvardasid uputada nii ettevõtte kui keerata pea peale ja maailma metallituru, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Deripaska nõustus vähendama oma osalust Londoni börsil noteeritud En+s 70 protsendilt allapoole 45 protsendi piiri. Tema osalus kantakse üle riigi kontrolli all olevale VTB pangale, mis on seotud Kremliga ning samuti sanktsioonide all. En+ kontrollib ettevõtet Rusal, mis on väljaspool Hiinat maailma suurimat alumiiniumitootja.

Washington ei ole plaani veel heaks kiitnud.

Majandusleht kirjutab, et samuti sanktsioonide all oleva VTB asjasse segamine võib tekitada USAs küsimusi. Probleemiga kursis olevad inimesed kinnitavad, et VTB oleks vaid aktsiate hoidja kuni sanktsioonide kaotamiseni. Pärast seda müüb ta need turul Deripaskale antud laenude katteks. Nimelt on Deripaska olnud alates sanktsioonide kehtestamisest hädas nende laenude teenindamisega.

Ajal, mil Deripaska aktsiad on VTB kontrolli all, kontrollivad hääleõigusi En+i nimetatud USA kodanikud.

„See on USA jaoks väga hea tulemus,“ tõdes üks Deripaska ettepanekuga hästi kursis olev Financial Timesi allikas. „Nad andsid Deripaskale vastu nina ja lõpetasid tema kontrolli ettevõtte üle“.