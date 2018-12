Venemaa pealinna kinnisvara hinnarekord: ruutmeetri eest tuleb maksta 100 000 dollarit

Sellega püstitatakse Moskva elamispinna ruutmeeri hinnarekord, edastab Vedomosti.

Capital Group ehitab Sofia kaldapealsele 48 000 m2 hoone. Investeeringu suuruseks hinnatakse 30 miljardit rubla. Kompleksis saab olema 137 elamispinda ning 65 numbritoaga hotell, mida hakkab opereerima Hongkongi luksusoperaator Mandarin Oriental. Hoone peaks valmis saama 2021. aastal.

Vedomosti kirjutab, et Capital Group on Moskva üks suuremaid kinnisvaraarendajaid: tema kontos on umbes kaheksa miljonit ruutmeetrit peamiselt esimese- ning äriklassi elamispinda. Firma asutajad on Pavel Te, Eduard Berman ja Vladislav Doronin, kuid juba 2016. aasta intervjuus kinnitas Te, et kõik uue projektid, mis ettevõte on alates 2014. aastast käiku antud, on tema isiklikud.

Ekspertide sõnul on Moskvas 100 000 dollarilise ruutmeetrihinnaga tehinguid olnud. Umbes sellise hinnaga müüdi apartemendid hotellis Moskva (Four Seasons Hotel Moscow), kuid sellest ajast on dollari kurss jõuliselt tõusnud, mistõttu on Capital Groupi hind ka absoluutne rekord.