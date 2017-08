Venemaa püüab müüa suuri lihvitud teemante välismaal

Venemaa kõige kallimat lihvitud teemanti tutvustatakse müügiks nii Moskvas kui välismaal.

2015. aastal avastas tootja Alrosa hiiglasliku 179-karaadise teemandi Sakhas. Kivi sai nimeks Romanov enam kui 300 aastat Venemaad enne revolutsiooni valitsenud tsaaridünastia järgi, kirjutab Bloomberg.

Teemant lihviti viieks väiksemaks briljandiks, milleks suurima nimi on Dünastia, mis kaalub 51,4 karaati. Teiste kivide nimed on Šeremejev, Orlov, Vorontsov ja Usupov. Ettevõte kavatseb hakata müüma kalliskive interneti teel ja see kollektsioon on esimene pääsuke, ütles Alrosa direktor Pavel Vinikhin.

Alrosa näitas briljante teisipäevasel pressiüritusel. Alates septembrist hakatakse kalliskividega rändama mööda maailma, näidates seda potentsiaalsetele ostjatele Iisraelis, USAs, Hongkongis ja Venemaal, ütles ettevõtte juhatuse esimees Sergei Ivanov. Novembris müüakse kalliskivid oksjonil ja nende eest tahetakse saada vähemalt kümme miljonit dollarit.

Selline tegevus on Alrosa puhul üllatav, kuna ettevõte tegeleb eelkõige kalliskivide kaevandamise, mitte niivõrd lihvimisega. Ettevõte kavatseb oma parimad kivid ise ära lihvida, mitte müüa neid lihvimatta.

Reedel tuli uudis, et Alrosa Ida-Siberis asuvast Mir kaevandusest on evakueeritud umbes 150 kaevurit, kuhu murdis vesi, vahendab Reuters Vene eriolukordade ministeeritumi teadet. Ohvritest teated puudusid.